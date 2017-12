De foto ’ s uit h et project Cette montagne c’est moi van Witho Worms zijn duister . Ze tonen donkere hopen materie , waardoor ze heel i ntrigerend zijn . Je beseft nauwlijks waar je naar kijkt . Wat is er zo bijzonder aan die donkere foto’s van kolenbergen ergens in een mijnstreek ? Ze zijn goor, gruizig en donker en de bergen zijn moeilijk te onderscheiden . De foto’s van Witho Worms zijn nu te zien in New York .

Witho Worms nodigt me uit in zijn atelier – groot, licht en hoog – met een apart ingebouwde doka. In die doka vindt een deel van het proces plaats. De laatste projecten Cette Montagne c’est Moi en 1twoTree zijn geen gebruikelijke projecten van foto’s die betrekking hebben op een onderwerp. Er vindt een lange procedure plaats in denkproces en techniek tussen het moment van fotograferen en het tot stand komen van het eindproduct. Op mijn vraag wat er eerst was: het project of de techniek, antwoordt Worms: “Het onderwerp. Ik word al heel lang gefascineerd door de verhouding tussen natuur en cultuur. Die fascinatie is ontstaan in de periode waarin ik woonde in Almere. Die nieuwe gemaakte samenleving boeide me en ik heb daar een serie gemaakt over het dorp Nagele, een dorp als een omgekeerd antropologisch fenomeen. Eerst is er een manier van samenleven uitgedacht en pas daarna is Nagele gebouwd. Na dit project ben ik mij meer op de natuur gaan richten en zijn mijn polderlandschappen ontstaan. Daarbij heb ik bewust gekozen voor de horizon in het midden en verder niets meer dan lucht en land of water. Bijna abstract en toch ook weer niet. Ook in de polder is sprake van een niet-natuurlijk landschap. Ik zoek plekken die dat versterken. De steenkolenbergen boeiden me ook als maatschappelijk gegeven. Dan begin je met het verzamelen van materiaal, locaties en dergelijke. Nadat ik de eerste berg had bezocht kwam ik met een zak zwart materiaal omlaag waarvan ik dacht dat het steenkool was. Dat was het niet, steenkool ziet er anders uit. Zo komt het proces, de zoektocht op gang. Ik ken nu van iedere berg die ik heb gefotografeerd de details, de soort steenkool en de vorm van de berg.

De foto’s van Witho Worms zijn tot 11 februari te zien in de New York Public Library, Wachenheim Gallery at the Stephen A. Schwarzmann Building, New York. www.witho.nl

