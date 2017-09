Ex-winnaars plukken vruchten van prijs grootste natuurfotowedstrijd

Inzendtermijn WNF-Frans Lanting Photo Award verlengd tot 6 september.

Ze hebben hun foto’s geëxposeerd, zagen hun werk terug in allerlei media en gaven live interviews op radio en tv; recente winnaars van de WNF-Frans Lanting Photo Award hebben volop de vruchten geplukt van hun prijs. Wie de prijs van Nederlands’ grootste natuurfotowedstrijd dit jaar wil winnen moet snel zijn. De inzendtermijn is verlengd tot 6 september!

De aandacht voor de WNF-Frans Lanting Photo Award is dit jaar ook weer groot. Daarom heeft WNF besloten de inzendtermijn een week te verlengen. Deelnemers maken naast de roem onder meer kans op een exclusieve fotoreis naar een natuurbeschermingsproject van het Wereld Natuur Fonds.

Eigen stijl

Vorig jaar stemden maar liefst 12.000 mensen mee voor de Publieksprijs. Die ging toen naar de 14-jarige Corné Koopmans, die voor zijn foto van een vissende ijsvogel de meeste stemmen kreeg. Het winnen van de prijs heeft hem heel wat opgeleverd. “Ik ben gevraagd voor verschillende dingen in de media en het was erg leuk om je foto in de kranten te zien met je naam erbij”, vertelt de jonge fotograaf.”

Sinds het winnen van de prijs heeft Koopmans niet stil gezeten. Hij is gaan werken aan een eigen stijl, die onder meer te zien is op zijn eigen blog en instagram. “In de toekomst wil ik nog veel met fotografie bezig zijn, maar vooral als leuke hobby. Tenzij er opeens iets op mijn pad komt.”

Media-aandacht

Ook Anja Brouwer, winnaar bij de volwassenen, kreeg de nodige media-aandacht. Ze verscheen in allerlei media, mocht live interviews doen op de radio en bij RTL4 en er verscheen een mooie column over haar. Haar foto is nu te bewonderen aan de muur bij een bekend advocatenduo.

“Ik heb veel hartverwarmende reacties gekregen, van bekenden maar ook onbekenden. Er is een prachtig boek verschenen van WNF: ‘Wereld natuur’, met daarin heel veel mooie foto’s van inzenders. En ik mocht natuurlijk met de grote meester Frans Lanting op stap. Samen met Jasper Doest liet hij me inzien dat het verhaal achter een foto erg belangrijk is. Dit wordt ook benadrukt in de wedstrijd van dit jaar. Het winnen van de Award heeft me in ieder geval erg gestimuleerd om verder te gaan met natuurfotografie en mij daarvoor vertrouwen en inspiratie gegeven.”

Meer geleerd

Een jaar eerder won Cynthia ten Bras met haar foto van een sluipende jaguar de Publieksprijs. Sindsdien is zij nog steeds bijna dagelijks bezig met fotografie, naast studie en werk. “Dat is onder meer te danken aan de workshop van Frans Lanting die ik won”, vertelt ze. “Daar heb ik veel geleerd. Hij gaf onder andere de tip om tijdens het fotograferen ook naar het gedrag van de dieren te kijken.”

“Het winnen van de publieksprijs van de WNF Photo Award in 2015 gaf me vooral veel zelfvertrouwen. Als ik terug kijk naar mijn foto’s in 2015 en deze vergelijk met nu dan zie ik dat ik al zoveel meer heb geleerd.” Na haar studie wil Ten Bras er helemaal voor gaan als fotograaf. “Ik wil heel graag wildlife fotograferen op de mooiste plekjes op aarde. Wie weet dus wat de toekomst brengt?”

Exposeren

Ook Quinten Bulte, twee jaar geleden als 17-jarige winnaar van de WNF Young Talent Award, heeft zich sinds de prijs helemaal gestort op natuurfotografie. Hij blogt er onder meer over op de website Insectenfotografie.nl. “Sindsdien ben ik gaan nadenken over wat mijn stijl nou precies is, en probeer ik steeds meer een verhaal te vertellen met mijn foto’s. Net zoals Frans Lanting, alhoewel ik nog lang niet aan hem kan tippen natuurlijk.”

Met zijn foto werd hij gevraagd om te exposeren, onder andere bij een kunstproject in Dalfsen. Binnenkort zal hij ook een expositie geven op zijn oude middelbare school. Hij zit nog steeds vol plannen voor natuurfotografie. “Ik ga steeds minder ‘jagen’ op zeldzame soorten, maar probeer juist algemene plant- en diersoorten op een abstracte en interessante manier te fotograferen. Op die manier blijf ik mijn eigen grenzen verleggen.” Dit jaar doet hij weer mee aan fotowedstrijd, maar dan bij de volwassen categorie.

Tips

De winnaars willen komende deelnemers graag nog wat tips meegeven.

Corné: “Maak vooral foto’s die je zelf mooi vindt en ga niet kijken wat anderen doen, want wie weet wordt jouw eigen stijl dan wel heel bekend.”

Cynthia adviseert om vooral veel geduld en tijd te nemen bij het maken van foto’s. “En twijfel niet of je wel goed genoeg bent. Stuur gewoon je foto in. Wie niet waagt, wie niet wint. Dat was ook mijn motto toen ik net één dag voor het sluiten van de inzendtermijn in 2015 mijn foto instuurde. En dat leverde mij de Publieksprijs op.”

Anja: “Laat de foto’s niet alleen op je computer staan, laat ze zien en laat anderen ook van de prachtige natuur om ons heen genieten.”

Quinten raadt vooral aan op te vallen. “Dat hoeft niet per se met een bijzonder dier. Het belangrijkste is dat de omstandigheden uniek zijn, bijvoorbeeld met mooi licht en dauw, zoals bij mijn libellefoto of dat je een bijzondere techniek toepast, iets waardoor jouw foto zich onderscheidt van alle andere.”

Winnaars

Ingezonden foto’s voor dit jaar zijn nu al te zien op de site www.wnf.nl/photoaward. Vanaf dit najaar kan iedereen ook weer stemmen voor de Publieksprijs. De prijswinnaars worden eind 2017 bekend gemaakt.

De jury bestaat uit model, actrice én fotografe Kim Feenstra, WNF-ambassadeurs Humberto Tan, André Kuipers, de internationaal onderscheiden natuurfotograaf Jasper Doest en natuurlijk Frans Lanting zelf. Vanuit het Nederlands Fotomuseum is verder Marieke Wiegel jurylid. Zij werkte eerder voor onder meer World Press Photo en Magnum Photos in Parijs. WNF-expert Christiaan van der Hoeven completeert de jury.

Meedoen?

Deelnemers kunnen tot 6 september hun mooiste natuurfoto’s insturen naar www.wnf.nl/photoaward. De WNF-Frans Lanting Photo Award kent drie leeftijdscategorieën: kinderen tot 12 jaar, jonge talenten tussen 12 en 18 jaar en volwassenen. De hoofdprijs is een fotoreis naar een WNF-project en de prestigieuze WNF-Frans Lanting Photo Award. De winnaars in de categorieën voor kinderen en jongeren en de winnaar van de Publieksprijs ontvangen ook een bokaal en hebben een meet & greet met Jasper Doest. Verder krijgen alle winnaars een overnachting in Center Parcs.