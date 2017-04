In het recent verschenen boek The Wave, Crossing the Atlantic kun je opgaan in de zeegezichten van Dolph Kessler. Hij maakte twee reizen over de Atlantische Oceaan en fotografeerde de onvoorspelbare, woeste en ook meditatieve zee.

Dolph Kessler is bekend van zijn boek over Lviv in Oekraïne, getiteld LVIV, Stad van Paradoxen. In zijn recente boek The Wave is hij geïntrigeerd door landschap en natuur. Voor zijn boek heeft hij afscheid genomen van zijn thema ‘condition humaine’. Wat door de mensen geschapen zou zijn laat hij nu varen. Voor dit boek verdiepte hij zich in de ongerepte natuur van de Atlantische Oceaan. The Wave toont alleen de elementen water en lucht. Iedere bladomslag laat de veelzijdigheid van de Atlantische oceaan zien, maar er zit meer achter deze zeelandschappen. De foto’s tonen zijn bewondering voor de scheidingslijn tussen water en lucht, maar ook voor wat er zich onder het water bevindt. Hij zegt in zijn begeleidende tekst: “Wij zien het wateroppervlak maar hebben geen weet van de enorme bergketens, valleien en het dierlijk leven, aanwezig in de diepte van de oceaan. Als abstractie is de oceaan een vrijwel onveranderlijk gegeven.”

Het leven onder water is voor ons meestal niet zichtbaar. De wateroppervlakte is de grens tussen het leven boven en onder water, maar wij zien alleen de golven, oneindig in beweging. In The Wave zie je momentopnames van het veranderlijke water dat iedere seconde weer een andere vorm aanneemt. Op de eerste pagina’s zie je de kalme golven met een uitgestrekte horizon. Daaropvolgend zie je veel foto’s van de wilde en de woeste zee. Hoe verder Kessler de Atlantische oceaan overstak hoe stormachtiger de zee werd. Hij voer over de heftige zee met opspattende golven en zag hierin esthetische patronen.

In het boek is een interessante inleiding op genomen van Laura Stoop. Zij behandelt de filosofie van het sublieme, die in de Verlichting ontstond. Zij schrijft onder meer: “Wanneer we geconfronteerd worden met hoge golven, ervaren we dat we heel klein zijn tegenover een enorme kracht. We kunnen worden vernietigd. Het besef van een veilige afstand tot de bedreiging -zoals bij het bekijken van foto’s- heeft in de woorden van Burke opluchting tot gevolg. Dit zorgt voor de aangename ervaring. Burke noemt de sublieme ervaring ‘aangenaam griezelen’. U kijkt waarschijnlijk liever naar de foto’s in dit boek, dan dat u zelf midden in een storm op de oceaan zou zijn. Wel zo comfortabel. Dolph Kessler overbrugt met dit boek de afstand tot de echte golven, waardoor wij kunnen genieten van de woeste en uitgestrekte natuur.”

Door de eeuwen heen waren er vele zeeschilders die oog hadden voor de schoonheid van de wilde zee, zoals de 17e-eeuwse schilder Ludolf Bakhuizen. In Japan echter werd de zee verbeeld in prenten. De iconische golf van Kanagawa (1832) van Katsushika Hokusai is hier een bekend voorbeeld van en het werk van Kessler refereert hieraan. Hij zet deze traditie van de zeegezichten op een fotografische wijze door.

The Wave is een uniek boek in zijn soort. Landschappen van de zee zijn niet vaak een onderwerp voor een compleet boek. Kessler heeft met The Wave een hommage aan het grootste en minst bekende oppervlakte van de aarde gedaan, waarbij hij de grootsheid, de enorme kracht en dynamiek, maar ook de meditatieve uitgestrektheid van de oceaan heeft vastgelegd. Als beschouwer ruik je de uitgestrekte zee en begrijp je de bange avonturen die de Hollandse zeevaarders in de 17e-eeuw hebben moeten ervaren.

Dolph Kessler (Amsterdam, 1950) studeerde Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij begon zijn carrière als planoloog en werd wethouder van Leeuwarden. In 2003 begon hij zijn studie aan de Foto Academie te Amsterdam, waar hij in 2006 zijn diploma behaalde met zijn fotoserie Art Fairs. Met een selectie van zijn fotowerk over kunstbeurzen heeft hij in 2009 de Zilveren Camera in de categorie cultuur gewonnen.

Kesslers’ foto’s uit het boek The Wave zijn tijdens meerdere tentoonstellingen te bezichtigen. Vanaf 11 juni te zien bij Galerie Zic Zerp in Rotterdam. Vanaf 30 juni zijn er een aantal werken te zien in het Fries Museum te Leeuwarden. Donderdag 11 mei houdt Kessler zijn boekpresentatie over The Wave bij boekhandel PhotoQ.

https://www.crossingtheatlantic.nl/the-wave/

www.dolphkessler.nl/