Vandaag is in het Compagnietheater in Amsterdam de World Press Photo Festival 2017 van start gegaan. Drie dag vol lezingen, films, boeken en bijzondere ontmoetingen in de wereld van de journalistieke fotografie. (ineens zit je in de zaal naast Nick Ut, de fotograaf van het napalm-meisje uit 1973). Er zijn nog kaarten te koop voor vrijdag en zaterdag.

Vanmiddag (donderdag 20 april ) kwamen er in een snel tempo vele items aan bod. Robin Hammond vertelde over zijn winnende foto, Tom Jenkins over sportfotografie, Muhammed Muheisen over fotografie van vluchtelingen. Jessica Dimmock liet haar openhartige film zien over transgender vrouwen en hun persoonlijke problemen.

De van oorsprong Zwitserse fotograaf Marco Grob vertelde in een humorvolle lezing over zijn ervaringen met het portretteren van wereldleiders. Zijn advies was: luister nooit naar je ouders en volg je hart als je fotograaf bent. Hij maakte aanvankelijk saaie studiofotografie voordat hij op het vliegtuig stapte naar New York en zijn portret- carrière begon. Behalve indringende portretten van presidenten en een onthullende video waaruit de stompzinnigheid van president Bush bleek, vertelde hij dat hij ook foto’s maakte om de gevaren van de mijnenvelden overal ter wereld in beeld te brengen. Hij werkt al zeven jaar aan dit project.

Matthieu Willcocks liet zijn foto’s van vluchtelingen zien en Paula Bronstein haar zeer gruwelijke beelden van mensen zonder ledematen in Afghanistan, voor haar project Afghanistan: The silent victims of a forgotten war. “De tragedies in Afghanistan zijn binnen twee dagen al uit het nieuws.”

Dramatisch was de aankondiging van de winnaar van de Anja Niedringhaus Award, een prijs voor vrouwelijke oorlogsfotografie. De moeder van de overleden Niedringhaus kwam op het toneel maar vond het moeilijk iets te zeggen na het zien van de foto’s van haar dochter en het horen van haar stem. De winnaar van de Award was de fotografie is Stephanie Sinclair, bekend van haar serie over kind huwelijken in Jemen.

VOOR INFO EN KAARTEN https://festival.worldpressphoto.org/festival-program.html