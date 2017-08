De winnende foto’s van World Press Photo 2017 zijn nog tot en met 6 augustus in Zutphen te zien. Het is de derde keer dat de internationale, reizende fototentoonstelling naar de regio komt. Ook dit jaar is de tentoonstelling te zien in de Walburgiskerk.

Een internationale jury heeft de winnaars in de verschillende categorieën gekozen uit tienduizenden inzendingen. Dé World Press Photo 17 is gemaakt door Burhan Ozbilici uit Turkije. Hij was erbij toen de Russische ambassadeur Andrey Karlov werd doodgeschoten in Ankara. Eind april kreeg Ozbilici de prijs uitgereikt door Prins Constantijn, sinds 2008 beschermheer van World Press Photo.

In het geheugen gegrift

World Press Photo toont al meer dan zestig jaar de meest indrukwekkende nieuwsfoto’s van het afgelopen jaar. In 2016 was de winnende foto van de Australische fotograaf Warren Richardson. Hij maakte de winnende foto van Syrische vluchtelingen bij de Hongaars-Servische grens die een baby door het prikkeldraad tilden. Ook winnende foto’s van lang geleden blijven jarenlang in in ieders geheugen gegrift, zoals de foto van het napalmmeisje in Vietnam waarmee Nick Ut in 1973 de wedstrijd won. Dankzij de fotografie worden heftige gebeurtenissen en mooie beelden zichtbaar voor een groot publiek. Zij tonen de wereld wat er speelt.

Informatie

De tentoonstelling bevat niet alleen foto’s van hard nieuws, ook van hedendaagse kwesties, mensen, dagelijks leven, natuur, sport, reportage en langetermijnprojecten.

Openingstijden:

• maandag: 13 tot 17 uur, dinsdag tot en met zaterdag: 10.30 tot 17 uur, zondag: 13 tot 18 uur.

• Toegangsprijs: 5 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Presentatie Frank Schallmaier

Zaterdag 29 juli geeft Frank Schallmaier (1977), fotoredacteur bij de Volkskrant, om 15 uur een presentatie in Filmhuis Luxor, Zutphen. Dit doet hij op basis van zijn fotoarchief: een verzameling details waarmee je een verhaal kunt vertellen dat zonder een fotoredacteur niet tot stand zou zijn gekomen.

Schallmaier begon als fotograaf, maar werkt inmiddels al zeventien jaar als fotoredacteur bij de Volkskrant. Zijn specialiteit is combineren, ordenen en rangschikken van foto’s van verschillende bronnen, om er een nieuw verhaal mee te vertellen. Tweewekelijks verschijnt in de Volkskrant ‘de Schallmaier-index’ waarin hij overeenkomsten, patronen of details toont die hij ontdekt in de dagelijkse stroom van ruim tienduizend nieuwsfoto’s. Als ‘fotograaf zonder camera’ verzorgde hij diverse tentoonstellingen en publicaties met zijn verzameling uit de beginjaren van de sociale media en het begin van de digitale revolutie in de fotografie. In mei won hij met de Schallmaier-Index nog drie European Newspaper Awards.

Kaarten (inclusief toegang tot de tentoonstelling) kosten 12,50 euro per persoon. Ze zijn te bestellen op www.worldpressphotozutphen.nl.