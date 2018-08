De top 5 natuurfoto-hotspots in Nederland.

De Wadden, Betuwe, het Haringvliet, de uitgestrekte Nederlandse duinen en je eigen achtertuin, dat zijn dé natuurfoto-hotspots van Nederland. De ideale plek om de perfecte natuurfoto te maken. De grootste natuurfotografiewedstrijd van Nederland, de WWF Frans Lanting Photo Award is weer gestart. Fotografen kunnen hun foto’s insturen en kans maken op de fel begeerde award, vernoemd naar de wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting.

“Natuurfotografie begint met heel goed en vol verwondering kijken naar de wereld om je heen’’, aldus Frans Lanting. ,,Wat zie je echt? Wat betekent dat? En kun je dat in één beeld vangen? Dat is voor mij natuurfotografie.”

De top 5 natuurfoto-hotspots in Nederland!

Het Wereld Natuur Fonds vroeg de juryleden en het Nederlands publiek wat de 5 hotspots zijn. Een mooie lijst:

De Waddeneilanden. Met stip op 1 vanwege de uitgestrekte stranden, kwelders en slikken en de mooie luchten.

Betuwe. Weidse vergezichten over traag stromend water. In dit rivierengebied vind je griendbossen, uiterwaarden en boomgaarden vol fleurige bloesem. Haringvliet. In de Hoeksche Waard, Voorne Putten en Goeree-Overflakkee komt dedeltanatuur tot leven. Spot de majestueuze zeearend, de bever of de lepelaar Duinen. Van de Donkere Duinen in Den Helder tot de Maasduinen in Limburg. Het vrije spel van zand, wind en water trekt vele fotografen. Eigen achtertuin. Je hoeft niet ver weg voor natuur die het waard is om op de foto te zetten.

De Jury

Een professionele jury onder leiding van de wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting buigt zich over de foto’s. De jury bestaat verder uit de internationaal onderscheiden natuurfotograaf Jasper Doest, WWF-ambassadeurs Humberto Tan, topmodel en fotografe Kim Feenstra, Marieke Wiegel van het Nederlands Fotomuseum en WWF-expert Christiaan van der Hoeven.

Deelnemen

Deelnemers kunnen tot 10 september hun mooiste natuurfoto’s insturen naar www.wwf.nl/photoaward. De WWF-Frans Lanting Photo Award kent drie leeftijdscategorieën: kinderen t/m 11 jaar, jonge talenten tussen 12 en 17 jaar en volwassenen. De hoofdprijs is een fotoreis naar een WWF-project in Zambia en de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award. De winnaars in de categorieën voor kinderen en jongeren en de winnaar van de Publieksprijs ontvangen de bijbehorende titel en hebben een meet & greet met Jasper Doest. Verder krijgen alle winnaars een overnachting in Center Parcs.

Vanaf dit najaar kan iedereen ook weer stemmen voor de Publieksprijs. De prijswinnaars worden eind 2018 bekend gemaakt.