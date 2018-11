30 fotografen, jong en oud, uit het hele land maken kans om één van de prijzen van de grootste natuur fotowedstrijd van Nederland te winnen. Ze behoren tot de genomineerden van de WWF-Frans Lanting Photo Award. Vanaf nu tot en met 8 november kan er gestemd worden.

Een jury onder leiding van wereldberoemd natuurfotograaf en WWF-ambassadeur Frans Lanting heeft 30 natuurfoto’s genomineerd in drie leeftijdscategorieën. Daaronder valt ook de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award. Dit jaar zijn ruim 7.000 foto’s ingezonden. Vanaf vandaag kan het publiek ook via www.wwf.nl/stem op een van de nominaties stemmen voor de Publieksprijs. De uitreiking van de prijzen is op 9 december in het Nederlandse Fotomuseum in Rotterdam.

‘Natuur is overal’

Juryvoorzitter Frans Lanting is zeer te spreken over de kwaliteit van de ingezonden foto’s dit jaar. “Wat een talent en wat een prachtige foto’s zijn er ingezonden. Het is een genot om alle inzendingen door te nemen. Het maakt niet uit of het foto’s zijn van verre oorden of van dichtbij in Nederland, want natuur is overal.”

Vier prijzen

De WWF-Frans Lanting Photo Award kent een Publieksprijs en drie juryprijzen: de WWF-Kids Award (6-11 jaar), de WWF-Young Talent Award (12-18 jaar) en de prestigieuze WWF- Frans Lanting Photo Award voor volwassenen. De fotowedstrijd wordt voor de vijfde keer door het Wereld Natuur Fonds georganiseerd in samenwerking met Frans Lanting. Lanting wordt beschouwd als één van de grote natuurfotografen van deze tijd. Al 40 jaar reist hij de wereld over om de schoonheid van de natuur vast te leggen.

Met deze fotowedstrijd hoopt Lanting anderen te inspireren voor natuurfotografie en daarmee respect voor de natuur te stimuleren. De hoofdprijs voor volwassenen is een fotoreis naar een WWF-project en de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award. De winnaars in de categorieën voor kinderen en jongeren en de winnaar van de Publieksprijs ontvangen ook een bokaal en hebben een meet & greet met fotograaf Jasper Doest. Verder krijgen alle winnaars een overnachting in Center Parcs.

Jury

De jury bestaat uit model, actrice én fotografe Kim Feenstra, WWF-ambassadeur Humberto Tan, de internationaal onderscheiden natuurfotograaf Jasper Doest en natuurlijk Frans Lanting zelf. Vanuit het Nederlands Fotomuseum is verder Marieke Wiegel jurylid. Zij werkte eerder voor onder meer World Press Photo en Magnum Photos in Parijs. WWF-expert Christiaan van der Hoeven completeert de jury. De juryleden letten bij hun beoordeling van de inzendingen enerzijds op het resultaat (accent op fotografie en beeld) en anderzijds op het verhaal achter het beeld.

Stemmen kan vanaf nu, via de volgende link: www.wwf.nl/stem