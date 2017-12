FUJIFILM heeft onlangs de Graphite editie van de FUJIFILM X-Pro2 systeemcamera geïntroduceerd. Een camera die geroemd wordt om zijn uitmuntende beeldkwaliteit en zijn snelle en stille autofocussysteem. Deze luxueus ogende uitvoering van de FUJIFILM X-Pro2 in grafietkleur wordt geleverd met een speciaal bijpassend objectief, de compacte FUJINON XF23mm F2 R WR, die dezelfde kleur heeft als de camerabehuizing. De camera en het objectief worden samen geleverd als ‘kit’ en zal beschikbaar komen onder de naam ‘FUJIFILM X-Pro2 Graphite Editie’.

De FUJIFILM X-Pro2 werd geïntroduceerd in maart 2016 als het vlaggenschipmodel van de X-serie van FUJIFILM. Een cameralijn die bekend staat om zijn uitmuntende kleurrenreproductie en beeldkwaliteit. De FUJIFILM X-Pro2 beschikt als enige camera in de wereld over een Geavanceerde Hybride Multifunctionele Zoeker die gebruikers in staat stelt om direct te kunnen wisselen tussen een optische en elektronische zoeker. De FUJIFILM X-Pro2 beschikt verder over een 24.3 Megapixel X-Trans TM CMOS III sensor die in staat is beelden te leveren van een superhoge beeldkwaliteit. Een sensor die de grenzen van wat men normaal verwacht van een APS-C beeldsensor overschrijdt.

FUJIFILM introduceert de X-Pro2 Graphite Editie inclusief bijpassende en compacte FUJINON XF23mm F2 R WR

Dankzij zijn lange lijst aan mogelijkheden, zijn klassieke ontwerp, zijn snelle AF systeem en stille sluiter staat de FUJIFILM X-Pro2 hoog aangeschreven bij veel professionele fotografen die zich bezighouden met documentaire- en reportagefotografie. Tevens wordt deze camera graag gebruikt door semi-professionele fotografen en gevorderde fotografie enthousiastelingen voor bijvoorbeeld straat- en portretfotografie.

De FUJIFILM X-Pro2 Graphite editie behoudt uiteraard alle mogelijkheden waarover ook de originele X-Pro2 beschikt, maar verkrijgt door zijn grafietkleur een extreem elegant uiterlijk. De toegepaste coating op de behuizing bestaat uit meerdere lagen. Door extra donkerzwart pigment toe te voegen verkrijgt de X-Pro2 Graphite editie een nog luxueuzere metallic uitstraling.

De camera wordt geleverd inclusief de FUJINON XF23mm F2 R WR objectief en LH-XF35-2 zonnekap die dezelfde grafietkleur krijgt als de behuizing van de X-Pro2 Graphite editie. Door deze combinatie verkrijgt de camera een nog elegantere en stijlvolle uitstraling die het hart van de bezitters van deze camera’s sneller zal doen kloppen van trots.

Over FUJIFILM: FUJIFILM vierde zijn 80ste verjaardag in 2014 en staat bekend als de grootste fotografie- en beeldvormingsonderneming ter wereld. FUJIFILM is tevens innoverend op gebied van geneeskunde, hoogwaardige materialen en vele andere high-tech ontwikkelingen.