De Fujifilm X-H1 is het nieuwe topmodel van Fujifilm in de X-serie camera’s met APS-C sensor. Het is echt een camera voor fotografen en filmers die op zoek zijn naar snelheid, uitgebreide mogelijkheden en betrouwbaarheid onder alle omstandigheden.

De sensor van de Fujifilm is dezelfde 24 megapixel APS-C X-Trans sensor die zich al zo goed bewezen heeft in de Fujifilm X-T2, maar verder is de X-H1 echt een heel andere camera. Hij is groter, degelijker en voorzien van beeldstabilisatie, dubbele kaartsleuven en een verbeterde autofocus. De X-H1 is een werkpaard waarmee je vrijwel ieder denkbaar onderwerp vast kan leggen, zowel op locatie als in de studio.

Stabiel

De Fujifilm X-H1 beschikt over een ingebouwde vijfassige beeldstabilisatie en dat is een primeur in Fujifilm X-camera. Fujifilm heeft gewacht met het introduceren van ingebouwde beeldstabilisatie tot ze een systeem hadden waarmee een optimale vlakligging van de sensor gegarandeerd was en er geen verlies van beeldkwaliteit kon optreden. Daarvoor was een heel nauwkeurig fabricage- en assemblageproces nodig. De stabilisatie wordt uiterst precies aangestuurd door een dual processor. Zelfs het veermechanisme van de sluiter werd opnieuw ontwikkeld om trilling te verminderen en er kan ook gebruik worden gemaakt van een elektronisch eerste sluitergordijn. Dankzij al deze innovaties kan je nu tot 5.5 stops langzamere sluitertijden gebruiken voor scherpe opnames bij weinig licht. Doordat de camera zo weinig trilling kent, is het ook een van de stilste X-camera’s.

Betrouwbaar

De Fujifilm X-H1 presteert onder alle omstandigheden. De magnesium body is extra stevig door geribbelde wanden en 25 procent dikker materiaal. De lensvatting is ook extra degelijk gemaakt. De camera kan hierdoor tegen een stootje en zal ook niet vervormen bij het gebruik van grotere lenzen als bijvoorbeeld de Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS of de lichtsterke Fujinon XF200mm F2 R LM OIS WR. De camera is nog meer afgedicht tegen stof en vocht dan voorgaande Fujifilm camera’s en bestand tegen temperaturen tot tenminste -10 graden Celsius. Zelfs aan de buitenzijde is gedacht, door het toepassen van extra harde kras- en slijtvaste laklagen.

Geavanceerd

Er is heel veel vernieuwd in de Fujifilm X-H1. De camera beschikt over een grotere grip en twee kaartsleuven die allebei overweg kunnen met de snelle UHS-2 SD-kaarten. De zoeker heeft een resolutie van 3,7 megapixel en is een van de beste elektronische zoekers die op dit moment verkrijgbaar zijn. Aan de achterzijde heeft de camera een joystick gekregen voor de selectie van het autofocuspunt en de gevoeligheid van de autofocus is uitgebreid naar -1 EV. Ook werkt de autofocus nu zelfs op f/11, waardoor het mogelijk is om met de Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS in combinatie met 2x teleconverter nog scherp te stellen. Het lichtmeetsysteem kan nu flikkering in kunstlicht detecteren en het opnamemoment zo timen dat je altijd een goede belichting hebt. Al die vernieuwingen maken de Fujifilm X-H1 tot de meest geavanceerde X-camera.

Film

Fujifilm heeft ook veel ervaring met film. Zowel op het gebied van analoge film als bewegend beeld. De Fujifilm X-H1 profiteert volop van die ervaring wanneer je hem gebruikt voor video. De X-H1 kan filmen in full-HD en 4K in het filmische DCI formaat (4096×2160 pixels) met een bitrate tot 200 Mbps. Filmen in F-log is mogelijk en de opnames kunnen direct intern naar de SD-kaart worden weggeschreven. In full HD kan er gefilmd worden met 120 beelden per seconde en de camera kan direct in slowmotion filmen met verschillende vertragingen. Voor een extra filmisch beeld beschikt de Fujifilm X-H1 over een nieuwe filmsimulatie: ETERNA. Hiermee krijg je een goede schaduwdoortekening en prachtige, subtiele huidtinten. Met deze filmsimulatie zien opnames er direct uit de camera al heel fraai uit en ze kunnen ook nog prima worden nabewerkt.

Accessoires

Voor de Fujifilm X-H1 komen ook nog een tweetal accessoires beschikbaar die het werken met de camera nog fijner maken. De eerste is een extra brede oogschelp voor de elektronische zoeker. Deze is draaibaar zodat hij zowel voor links- als rechtsogig gebruik geschikt is en zelfs voor verticale opnames kan worden aangepast. De tweede is een verticale grip, de VPB-XH1. Net als de camera is deze stof- en (spat)waterbestendig en bestand tegen bevriezing. Deze Vertical Power Boost biedt plaats aan twee batterijen en zorgt ook voor uitbreiding van de videomogelijkheden. Zo kan je met de VPB-XH1 tot 30 minuten filmen in 4K en beschikt hij over een aansluiting voor een hoofdtelefoon.

De Fujifilm X-H1 is een camera die alles kan wat je van hem vraagt en die je niet in de steek zal laten. Dankzij de dubbele kaartsleuven ben je zelfs verzekerd van resultaat als een van je SD-kaarten het tijdens een kritieke shoot zou begeven. De camera biedt alles wat je als professional zou willen en blijft toch bescheiden van afmetingen en gewicht. Het objectievenaanbod van Fujifilm is ook het meest uitgebreid en compleet van alle APS-C modellen en biedt een ruime keus in bijzondere objectieven voor bijvoorbeeld portret, landschap of macro. Alles bij elkaar is de X-H1 een ideale camera voor de moderne fotograaf die in steeds wisselende situaties altijd de beste opnames wil maken.