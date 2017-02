Zelfstandig kunnen vliegen blijkt een droom van Chinese boeren. De uit China afkomstige fotografe Xiaoxiao Xu emigreerde naar Nederland en is sindsdien op zoek naar haar wortels. De vliegende boeren blijken een symbool voor de nostalgie van haar zoektocht. Hun hang naar vrijheid is metaforisch voor haar ontsnapping uit het geïsoleerde bestaan in een vreemd land.

“Mijn voornaamster drijfveer is mijn eigen nostalgie naar mijn moederland. Ik wil mijn achtergrond ontdekken en meer te weten komen over mezelf en mijn cultuur. Ik wil terug naar mijn wortels. Ik ben daar gevormd en toch weet ik er niet zoveel van. Ik focus me letterlijk en figuurlijk op mijn verleden. Ik stel er op scherp en ik orden het in mijn geest. Als ik mijn eigen beelden opnieuw bekijk leer ik veel van mijn zoektocht. Zoals een foto van goudvissen in flessen. Dat zegt iets over hoe ik me vaak heb gevoeld. Hiermee hoop ik ook voor de buitenstaander een brug te slaan tussen twee culturen.”

