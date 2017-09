Dit hele weekend staat in het teken van de internationale fotografiebeurs Unseen. Het is alweer de zesde editie en de beurs blijkt populairder dan ooit. Vandaag vrijdag, 22 september, was de aftrap en je kon vanwege de drukte de fotowerken al nauwelijks goed bekijken. De fotografie als kunstvorm blijkt zijn hoogtijdagen te vieren.

Drie dagen lang kunnen de bezoekers fotowerken van maar liefst 87 kunstenaars gepresenteerd door 53 galeries uit 14 landen bekijken en wellicht een van de foto’s aankopen. De beurs bewijst dat fotografie volledig is geaccepteerd als een volwassen kunstvorm. Dit schrijft ook Emilia van Lynden, artistiek directeur van Unseen de gastcolumn van nummer 6 van Pf magazine. “De tijd dat men eindeloos moest worden overtuigd waarom fotografie een kunstvorm is, behoort nu tot het verleden. Het is niet langer slechts een mening, het is een feit. Eindelijk kunnen we nu vrolijk verdergaan.” De acceptatie van fotografie als kunst opent voor de fotograaf nieuwe kansen op de markt. Hij of zij kan zijn of haar werk verkopen aan kunstverzamelaars en liefhebbers.

Op Unseen kun je niet alleen de kunstwerken bekijken en uiteraard bestellen, je kunt ook naar de boekenmarkt waar een grote keur – van gerenommeerde tot kleine zelf-made -uitgeverijen hun bijzondere boeken uitgestald hebben. Er zijn ook lezingen en debatten.

Emilia van Lynden: “Er is steeds meer animo voor het nieuwe en innovatieve. Fotografie is een medium dat zich zo snel ontwikkelt, dat mensen die ontwikkelingen willen volgen door te kijken naar werk van jonge beeldmakers. Deze verandering is enorm positief. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld doordat ik werk voor een bedrijf dat alleen de nieuwste veranderingen in het medium bevordert, maar ik ben ervan overtuigd dat er door deze verschuiving meer vertrouwen is in de volgende generatie beeldmakers, waardoor ze de kans krijgen om meer en meer duurzaam te worden.

Van Lynden ziet de groeimarkt vooral bij de jongeren: “De jonge generatie en hun manier van verzamelen moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Zij zijn aan het eind van de dag de belangrijkste kopers van morgen. Dus mijn advies is om te stoppen met het veilig te spelen, om te kopen omdat de afbeelding u grijpt en niet omdat het investeringspotentieel u interesseert.”

Unseen 22-24 september 2017

https://unseenamsterdam.com

