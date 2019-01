Hilversum – Burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes heeft vandaag vanuit Museum Hilversum nominaties en categoriewinnaars bekendgemaakt van de Zilveren Camera 2018. De categoriewinnaars maken kans op de Canon Zilveren Camera 2018.

Hij deed dat samen met juryvoorzitter Marc Prüst en voorzitter van Stichting De Zilveren Camera, Marcel Molle via een livestream op Facebook.

De feestelijke uitreiking van de Zilveren Camera, de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs vindt plaats op vrijdag 1 februari in het bijzijn van Koning Willem-Alexander, in evenementenlocatie Gooiland in Hilversum. De presentatie hiervan is in handen van Sacha de Boer. Direct na de uitreiking bekijkt de koning als eerste de ruim 200 winnende werken in Museum Hilversum. Op 2 februari opent de tentoonstelling voor het publiek.

De burgemeester gaf ook het startschot voor de nieuwe Zilveren Camera Publieksprijs. Vanaf dit moment tot en met 24 maart kan via de website gestemd worden (www.zilverencamera.nl/publieksprijs). In Museum Hilversum kan vanaf 2 februari tot en met 24 maart fysiek worden gestemd op deze prijs. De winnaar wordt op 30 maart in Museum Hilversum bekendgemaakt.

Onderstaande lijst is ook terug vinden op de website www.zilverencamera.nl

Overzicht van categoriewinnaars en genomineerden:

Zilveren Camera categoriewinnaars en genomineerden

Nieuws Regionaal – enkel

Rob Engelaar (winnaar) | Rouwende juffen basisschool De Korenbloem

Flip Franssen | Laagwaterrecord

Rob van Dullemen | Redding peuter te water

Nieuws Regionaal – serie

Dingena Mol (winnaar) | Rest in Peace

Eveline van Elk | Doe-het-zelf-kip

Theo Bosboom | Niet lullen maar poetsen

Nieuws Nationaal – enkel

Remko de Waal (winnaar) | Van der Weijden staakt zijn 11-Stedenzwemtocht

Alexander Schippers | Met olie besmeurde zwanen wassen bij Maeslantkering

Remko de Waal | Steun voor bedreigde Burgemeester Wienen

Nieuws Nationaal – serie

Marcel van den Bergh (winnaar) | Bakfietsdrama

Remko de Waal | De 11Stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden

Rob Engelaar | Intocht Sinterklaas in Eindhoven

Nieuws Internationaal – enkel

Gerlinde Schrijver (winnaar) | Migrantenkaravaan onderweg naar USA

Joris van Gennip | Fires in Greece

Joris van Gennip | Yellow Jacket Protests

Nieuws Internationaal – serie

Bram Janssen (winnaar) | The Missing

Joris van Gennip | Turkey Elections

Mariëlle van Uitert | Moordstad Ciudad Juarez

Documentair Nationaal (alleen serie)

Marvel Harris (winnaar) | Inner journey: Into Manhood

Christiaan de Groot | Het gezinsleven met een metabole ziekte

Ernst Coppejans | Sold

Documentair Internationaal (alleen serie)

Cynthia Boll (winnaar) | Sinking Cities Jakarta

Jeroen Toirkens | Borealis Berdyshikha Rusland

Sanne de Wilde | Double Trouble Blessed Twice

Kunst, Cultuur en Entertainment – enkel

Jan de Groen (winnaar) | Freerunners

Andreas Terlaak | Conny Janssen Danst

Jilmer Postma | Schapen lopen door Drachten

Kunst, Cultuur en Entertainment – serie

Hans de Kort (winnaar) | Mijn Generatie

Marcel van den Bergh |Rookruimtes moeten weer gesloten

Nick Helderman | Stofstrijders

Sport – serie

Pim Ras (winnaar) | Suzanne Schulting Van Olympische val tot Sportvrouw van het Jaar

Olaf Kraak | Zaalvoetbalteam Texel

Peter van Egmond | Max Verstappen 2018

Personen in het Nieuws – enkel

Carla van de Puttelaar (winnaar) | Portret van Astrid Holleeder

Evert Elzinga | Femke

Marcel Jurian de Jong | Ugbaad Kilincci uitgekafferd tijdens de verkiezingscampagne

Personen in het Nieuws – serie

Merlijn Doomernik (winnaar) | Meisjes van de Goede Herder

Bob Bruyn | Yannick Nezet-Seguin – On Tour

Leonard Walpot | De Burgemeester wordt bedreigd maar het werk gaat gewoon door

Politiek – enkel

Freek van den Bergh (winnaar) | Dit debat is beneden mijn waardigheid

Bart Maat | Rutte met Macron in een Bistrot

David van Dam | Exit Pechtold

Politiek – serie

Freek van den Bergh (winnaar) | Pia Dijkstra Drukt Donorwet Door

David van Dam | Aftreden Halbe Zijlstra

Kees van de Veen | Samen Voor Pekela

Drie genomineerden Prijs voor Storytelling

(winnaar wordt op 1 februari bekendgemaakt)

Anaïs Lopez | De Migrant

Paulien Oltheten | La Defense The Venturing Gaze

Sydney Rahimtoola | I forgot how to speak Spanish

Tien genomineerden De NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar

(winnaar wordt op 28 januari door NSP bekendgemaakt)

Erwin Spek

Koen Suyk

Koen van Weel

Marcel ter Bals

Olaf Kraak

Peter Lous

Pim Ras (genomineerd met 3 inzendingen)

Vincent Riemersma

Drie genomineerden voor de Paul Peters Fotoprijs

(winnaar wordt op 1 februari bekendgemaakt)

Christiaan de Groot | Het gezinsleven met een metabole ziekte

Ernst Coppejans | Sold

Peter de Krom | Vrij zijn

Tien genomineerden voor de Zilveren Camera Publieksprijs

(Op de foto’s van deze genomineerden kan door het Nederlands publiek gestemd worden van 23 januari tot en met 24 maart op de website van de Zilveren Camera en in Museum Hilversum van 2 februari tot en met 24 maart) De winnaar wordt op 30 maart in Museum Hilversum bekendgemaakt.

Carla van de Puttelaar

Cynthia Boll

Eveline van Elk

Flip Franssen

Jasper Juinen

Koen de Weel

Marvel Harris

Remko de Waal

Sanne de Wilde

Wilco Versteeg