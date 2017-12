Amsterdam 1 december 2017 – Vanaf 1 december is de jaarlijkse wedstrijd van de Stichting Zilveren Camera weer gestart. Fotojournalisten kunnen tot 3 januari 2018 inzenden voor de grootste Nederlandse wedstrijd voor fotojournalistiek. De prijzen, waaronder de hoofdprijs de Canon Zilveren Camera, worden op 3 februari 2018 uitgereikt.

Nieuw in de editie van dit jaar is de Prijs voor Storytelling. Bij Storytelling bieden we professionals de mogelijkheid in te spelen op nieuwe toepassingen in visuele journalistiek en documentaire fotografie. Centraal staan de wijze waarop de fotojournalist verhaal, vorm en techniek combineert. Met dePrijs voor Storytelling zet de Zilveren Camera een nieuwe koers voort waarbij het inspeelt op ontwikkelingen in de visuele journalistiek.

Paul Peters Fotoprijs

De Zilveren Camera is een samenwerking aangegaan met het Paul Peter Fonds. Paul Peters was een geëngageerd fotograaf die onlangs overleed. We houden zijn naam in ere met de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie. Deze prijs is mede tot stand gekomen op initiatief van de Socialistische Partij. Sociaal geëngageerde fotografie stelt – door onderwerpkeuze, vorm, werking of intentie – scherp op maatschappelijke betrokkenheid, de strijd tegen onrecht en hoopvolle oplossingen van maatschappelijke problemen in brede zin.

Bekendmaking en uitreiking

Voor het derde jaar zal de Zilveren Camera te gast zijn bij Museum Hilversum waar op 3 februari 2018 Humberto Tan de Zilveren Camera prijzen zal uitreiken voor de beste fotojournalistieke producties van afgelopen jaar. De hoofdprijsde Canon Zilveren Camera is een geldprijs van € 7.500,- voor de winnaar, eeuwige roem en een jaar lang de wisseltrofee in huis. Daarnaast ontvangt de winnaar van de Prijs voor Storytelling een bedrag van € 2.500,-. Ook de winnaar van de Paul Peters Fotoprijs ontvangt € 2.500,- en een opdracht voor eenzelfde bedrag.

Nieuwe inzendmodule

De Stichting Zilveren Camera werkt dit jaar met een vernieuwde en gemakkelijke inzendmodule. De inzendtermijn loopt van 1 december 2017 tot en met 3 januari 2018. Alles over de wedstrijd is te vinden op www.zilverencamer.nl/wedstrijd