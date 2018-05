Het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle is op zoek naar fotografen en beeldmakers, die hun stad willen verbeelden en mee doen met een foto- en beeldwedstrijd met als thema De Stad Vertelt voor amateurs en professionals. Tot 1 juni 2018 kunnen beeldverhalen van max. 7 foto’s of een audiovisueel beeldverhaal van max 5 minuten worden ingezonden bij de vakjury van het project De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018.

De Stad Vertelt is geïnspireerd op de stad als woon- en leefomgeving vanuit de cultuurhistorie. Iedere stad heeft een eigen geschiedenis, maar is ook in ontwikkeling richting toekomst. Iedere stad heeft een eigen stadsprofiel en identiteit op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied. De invloed van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, duurzaamheid, sociale cohesie, economie & toerisme vragen om nieuwe innovaties van de stad. De functie van de binnenstad verandert. De winkeliers, de bewoners, de werkenden, de scholieren en studenten, de bezoekers, het groen en het water bepalen het beeld van de stad. Musea, theaters, evenementen, bedrijven en voorzieningen geven iedere stad een eigen kleur en identiteit.

Uitgangspunten:

Storytelling in fotografie of audiovisueel beeld betekent het verhaal van de stad in transitie verbeelden op een eigen authentieke wijze. Een (journalistiek) beeldverhaalis actueel en relevant. De inhoud bestaat uit wie, wat, waar, wanneer, waarom en wat nu. Storytellingbetekent een beeldverhaal met een begin, een midden en een eind. De inhoud kent een personage, een spanningsboog, een leitmotiv, een climax en een afloop. Het beeldwordt gevormd door de compositie, kleur, licht en perspectief. De inhoud van het beeld kan symbolisch, informatief of esthetisch zijn.

Heb je passie voor jouw / een stad of wil je jouw / een stad in beeld brengen? Doe dan mee!

Dat kan zijn door het maken van een beeldverhaal in fotografie of audiovisueel beeld of crossmediale productie. Het hoofdthema is: De Stad Vertelt.

Variaties op dit thema kunnen zijn: Zwolle Vertelt, Groningen Vertelt, Amsterdam Vertelt, Breda Vertelt, maar ook Singapore Vertelt, Montreal Vertelt, Berlijn Vertelt……………

De geselecteerde beeldverhalen in fotografie en audiovisueel beeld worden tentoongesteld van 30 augustus tot 24 september 2018 in het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle samen met de World Press Photo tentoonstelling 2018.

Er is een 1e, 2een 3eprijs beschikbaar voor de winnaars.

Zie voor randvoorwaarden en criteria en aanmeldingsformulier: http://worldpressphotozwolle.nl/wpp18/de-stad-vertelt-voor-amateurs-en-professionals/fieke@academiehuis.nl , 06 22218109.