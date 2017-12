Van 25 oktober tot en met 5 november 2017 staat de Fotovakschool Amsterdam voor de derde keer in het teken van de Graduation Show. Ieder jaar slagen meer dan 300 studenten aan de Fotovakschool met ieder hun eigen stijl en kwaliteiten. De Fotovakschool wil deze afgestudeerde studenten nog een keer de kans geven om zich ten toon stellen. Dit doet de school door middel van de Graduation Show. Alle afgestudeerden kunnen zich met een aantal foto’s hiervoor aanmelden. Voor deze editie is zijn de 53 beste fotografen uitgekozen.

Voor de show wordt de Fotovakschool omgebouwd tot museum. Op de avond voor de show vindt een feestelijke opening plaats. De exposanten kunnen hiervoor vrienden en familie uitnodigen. De exposanten geven toelichting op hun werk en de eerste stemmen voor de publieksprijs worden gegeven. Na de opening is de show een week lang voor al het publiek toegankelijk. Iedereen is welkom om te tentoonstelling te komen bewonderen en te stemmen voor de publieksprijs. Naast de publieksprijs zijn nog meer prijzen te winnen.

Keep an Eye Award

De show is tevens de eerste ronde van de Keep an Eye Fotovakschool Award. Op vrijdagavond 27 oktober worden de genomineerden bekend gemaakt. Deze tien genomineerden strijden op 17 november om de Grant van tienduizend euro, mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation. Deze stichting steunt jonge, talentvolle fotografen. Veelbelovende studenten aan de Fotovakschool maken kans op de prijs.

Catalogus

Vanaf woensdag 17 uur is de catalogus met daarin werk van de 53 geselecteerde fotografen beschikbaar. Daarin zijn onder meer Anita Neve, Boy Surminski en Judith Helmer terug te vinden. Meer informatie vind je hier.